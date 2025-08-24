Eredivisie: Ασταμάτητη η Ναϊμέχεν - Άνετες νίκες για Άγιαξ και Ουτρέχτη

Με απολογισμό τριών νικών και εντυπωσιακό συντελεστή τερμάτων +11, φιγουράρει ήδη στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.
Στο Άμστερνταμ, ο Άγιαξ έδειξε σοβαρό πρόσωπο και ξεπέρασε με 2-0 το εμπόδιο της Χέρακλες στο «Johan Cruyff Arena», επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, η Ουτρέχτη, με τον Βασίλη Μπάρκα κάτω από τα δοκάρια, διέλυσε με 4-1 την Εξέλσιορ, προσθέτοντας άλλη μία πειστική εμφάνιση.
Η αγωνιστική ξεκίνησε με την πρώτη νίκη της Τβέντε, που λύγισε με 2-1 τη Χέρενφεν, «σπάζοντας το ρόδι» στη σεζόν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Σάββατο 23/8
Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Σπάρτα Ρότερνταμ 0-3
Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν 4-2
Τέλσταρ – Φόλενταμ 2-2
Κυριακή 24/8
Χέρενφεν – Τβέντε 1-2
Ουτρέχτη – Εξέλσιορ 4-1
Ναϊμέχεν – Μπρέντα 3-0
Άγιαξ – Χέρακλες 2-0