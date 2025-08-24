Eredivisie: Ασταμάτητη η Ναϊμέχεν - Άνετες νίκες για Άγιαξ και Ουτρέχτη

Η Ναϊμέχεν συνεχίζει να γράφει το δικό της παραμύθι στην Eredivisie, καθώς επικράτησε με εμφατικό 3-0 της Μπρέντα, πετυχαίνοντας το τρίτο διαδοχικό «τρίποντο» στη φετινή σεζόν.

Με απολογισμό τριών νικών και εντυπωσιακό συντελεστή τερμάτων +11, φιγουράρει ήδη στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.

Στο Άμστερνταμ, ο Άγιαξ έδειξε σοβαρό πρόσωπο και ξεπέρασε με 2-0 το εμπόδιο της Χέρακλες στο «Johan Cruyff Arena», επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, η Ουτρέχτη, με τον Βασίλη Μπάρκα κάτω από τα δοκάρια, διέλυσε με 4-1 την Εξέλσιορ, προσθέτοντας άλλη μία πειστική εμφάνιση.

Η αγωνιστική ξεκίνησε με την πρώτη νίκη της Τβέντε, που λύγισε με 2-1 τη Χέρενφεν, «σπάζοντας το ρόδι» στη σεζόν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Σάββατο 23/8

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Σπάρτα Ρότερνταμ 0-3

Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν 4-2

Τέλσταρ – Φόλενταμ 2-2

Κυριακή 24/8

Χέρενφεν – Τβέντε 1-2

Ουτρέχτη – Εξέλσιορ 4-1

Ναϊμέχεν – Μπρέντα 3-0

Άγιαξ – Χέρακλες 2-0