Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για τον Ρενάτο Σάντσες στην Λεωφόρο!

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε σήμερα στο γήπεδο της Λεωφόρου, με τον Ρενάτο Σάντσες να βγάζει το πρόγραμμα μαζί με τους συμπαίκτες του.

Ο Ρενάτο Σάντσες αποτελεί από σήμερα παίκτη του Παναθηναϊκού, αφού οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν κι επίσημα τον δανεισμό του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Πορτογάλος χαφ έκανε μάλιστα σήμερα και την πρώτη του προπόνηση, η οποία έλαβε χώρα στην ιστορική έδρα του «Τριφυλλιού», στην Λεωφόρο.

Από εκεί και πέρα, ο Φίλιπ Τζούρισιτς έβγαλε μέρος του προγράμματος και ο Τιν Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», έγινε την Κυριακή το απόγευμα η πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με το Τριφύλλι.

Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στη Λεωφόρο, με τους νεοφερμένους να παίρνουν γεύση από το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ομάδα στους αγώνες των εγχώριων διοργανώσεων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκανε ο Γεντβάι».