ΑΕΚ: Γι' αυτό έμεινε εκτός ο Γιόβιτς - Εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις ο Μαρσιάλ

Ουσιαστικά οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν αποφασίσει να κάνουν μια διαχείριση με τον Σέρβο σέντερ-φορ ο οποίος θυμίζουμε πως πριν την ρεβάνς με την Αντερλεχτ ένιωσε βαρύ το πόδι του και αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιηθεί. Πλέον μένει να δούμε το εάν θα μπορέσει ο Γιόβιτς να φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα ετοιμότητας και να ειναι διαθέσιμος την Πέμπτη στην μεγάλη ρεβάνς.
Από εκεί και πέρα ο Αντονί Μαρσιάλ ειναι εκτός καθώς εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που θυμίζουμε έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο στο Βέλγιο.