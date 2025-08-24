ΑΕΚ: Γι' αυτό έμεινε εκτός ο Γιόβιτς - Εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις ο Μαρσιάλ

Ο Λούκα Γιόβιτς, όπως συνέβη στις Βρυξέλλες, έτσι και σημερα έμεινε εκτός απο την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Ουσιαστικά οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν αποφασίσει να κάνουν μια διαχείριση με τον Σέρβο σέντερ-φορ ο οποίος θυμίζουμε πως πριν την ρεβάνς με την Αντερλεχτ ένιωσε βαρύ το πόδι του και αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιηθεί. Πλέον μένει να δούμε το εάν θα μπορέσει ο Γιόβιτς να φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα ετοιμότητας και να ειναι διαθέσιμος την Πέμπτη στην μεγάλη ρεβάνς.

Από εκεί και πέρα ο Αντονί Μαρσιάλ ειναι εκτός καθώς εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που θυμίζουμε έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο στο Βέλγιο.