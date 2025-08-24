Με Πενράις αριστερά και… φουλ επίθεση η ΑΕΚ - Οι 11 του Πανσερραϊκού (pic)

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος απέναντι στον Πανσερραϊκό στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκινά με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Βίντα-Μουκουντί στην άμυνα, τον Ρότα, δεξιά, τον Πενράις αριστερά, τους Μάνταλο-Πινέδα στον άξονα, τους Ελίασον-Κοϊτά στις πλευρές, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, και τους Ζίνι-Πιερό στην κορυφή.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Πήλιος, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Γιόνσον, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κολιμάτσης και Κουτέσα.

Εκτός αποστολής για την ΑΕΚ - πλην Ρομπέρτο Περέιρα - έχει μεινει ο Λούκα Γιόβιτς αλλά και ο Αντονί Μαρσιάλ, που ειχε ενοχλήσεις.

Έτσι ξεκινά ο Πανσερραϊκός στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Λυρατζής, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιόμε, Ουαγκέ, Γκριν και Ιβάν.



Στον πάγκο είναι οι: Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Φέλτες, Δοϊρανλής, Γεωργιάδης, Ρουμαντσίεβ, Μασκανάκης, Σοφιανός, Μπανζάκι, Φαλέ και Λεό Μπατίστ.