Ole: «Σημαντικές οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό»

Η αργεντίνικη «Ole» αναφέρθηκε στην υπόθεση του Βιθέντε Ταμπόρδα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Βιθέντε Ταμπόρδα για το «10», με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο να κάνει λόγο μάλιστα και για επίσημη πρόταση στην πλευρά της Μπόκα Τζούνιορς.

Αυτή την φορά ήταν η σειρά της «Ole» να αναφερθεί στην συγκεκριμένη υπόθεση, υποστηρίζοντας πως οι πιθανότητες να υπάρξει αίσιο τέλος είναι πολλές.

Μάλιστα, το δημοσίευμα τονίζει ότι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Μακάρι να γίνει», δείχνοντας πως όλες οι πλευρές είναι θετικές για την ολοκλήρωση του «deal».

Απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Ο Βιθέντε Ταμπόρδα είναι ο πρωταγωνιστής μιας ιστορίας που μπορεί να έχει καθοριστική εξέλιξη μέσα στις επόμενες ώρες, μετά το ενδιαφέρον και την πρόταση που δέχθηκε η Μπόκα από τον ελληνικό Παναθηναϊκό, λίγο πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος στη συγκεκριμένη λίγκα. Φυσικά, η πραγματικότητα είναι ότι ο μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στην Πλατένσε και –συνεπώς– η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει και την πρόωρη λύση του δανεισμού του, που ισχύει μέχρι το τέλος του χρόνου.

Οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι σημαντικές. Στην Εζέιζα εξετάζουν τις λεπτομέρειες της πρότασης (η οποία θα είναι αγορά ύψους περίπου 4 εκατ. δολαρίων) και το επόμενο βήμα είναι να κλείσει η συμφωνία με την Πλατένσε για την πρόωρη λύση του δανεισμού, με την ατμόσφαιρα να είναι αισιόδοξη. «Μακάρι να γίνει», τόνισαν οι εμπλεκόμενοι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ευχάριστου φινάλε».