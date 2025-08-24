«Υψηλού κινδύνου» το Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός - Ετοίμασαν πανό οι οπαδοί των Τούρκων (vid)

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ προετοιμάζονται για την ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, ετοιμάζοντας και ένα πολύ μεγάλο πανό.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την προσεχή Πέμπτη (28/8) από την Σαμσουνσπόρ, με στόχο να υπερασπιστεί το 2-1 του ΟΑΚΑ και να «σφραγίσει» το εισιτήριο για την League Phase του Europa League.

Φυσικά το ματς αυτό είναι τεράστιας σημασίας και για τους Τούρκους, με τους οπαδούς τους να ετοιμάζονται... πυρετωδώς για την αναμέτρηση και να δημιουργούν μάλιστα και ένα τεράστιο πανό.

Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με το «samsunohaber.com», η UEFA χαρακτήρισε το παιχνίδι της Πέμπτης ως «υψηλού κινδύνου».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η UEFA χαρακτήρισε τον αγώνα ρεβάνς Σαμσούνσπορ–Παναθηναϊκού ως «Υψηλού Κινδύνου».

Η Σαμσούνσπορ θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης στην Σαμψούντα τον Παναθηναϊκό, στον αγώνα ρεβάνς των πλέι-οφ του Europa League. Ενώ οι προετοιμασίες της ομάδας μας συνεχίζονται, ήρθε ανακοίνωση από πλευράς UEFA. Σύμφωνα με αυτήν, η UEFA χαρακτήρισε την αναμέτρηση ρεβάνς της Σαμσούνσπορ με τον Παναθηναϊκό ως «Υψηλού Κινδύνου Αγώνα» και βρίσκεται σε επικοινωνία με τον σύλλογο σχετικά με το θέμα».

Δείτε το πανό: