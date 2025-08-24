Άρης: Στον αέρα τα εισιτήρια με τον Παναιτωλικό

Η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι του Άρη απέναντι στον Παναιτωλικό για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος έχει ήδη ξεκινήσει.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (30/08, 21:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Τα εισιτήρια κοστίζουν:

* Το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 01/01/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2, 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 50 ευρώ στη Θύρα VIP.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον συγκεκριμένο αγώνα θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Internet (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/pae-aris-eisitiria-agonon-2025-2026).

Υπενθυμίζουμε ότι για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η αγορά κάρτας φιλάθλου της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-a-s-aris-thessalonikis-2025-2026/).

Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Με την αγορά του εισιτηρίου ο κάτοχος θα λαμβάνει ένα email, που θα περιέχει τον κωδικό εισιτήριου, όπως και το QR code (πατώντας «Πληροφορίες Παραγγελίας»), που θα χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή του εισιτηρίου στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play ή το App Store, υπό την προϋπόθεση ότι είστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να το κάνουν στο emep.gov.gr.

Για άτομα κάτω των 18 ετών, που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet, προσθέτοντας πρώτα τον δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό.

Για τους αλλοδαπούς, που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα τον κωδικό/εισιτήριο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet, επιλέγουν το πεδίο Non Greek Resident και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο (δεν επιλέγουν το Skip) και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους.

Να επισημάνουμε ότι η επιλογή event tickets στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι μόνο για αλλοδαπούς.

Περισσότερες πληροφορίες για την είσοδό σας στο γήπεδο μπορείτε να βρείτε στο https://tickets.gov.gr/, ενώ για την έκδοση του εισιτηρίου στο [email protected].

Η ΠΑΕ Άρης δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet μετά την αγορά του. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/.

Καλό θα ήταν με την αγορά του ονομαστικού ψηφιακού εισιτηρίου να γίνεται άμεσα η εισαγωγή του στην εφαρμογή Gov.gr wallet, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα της τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την είσοδό τους στις θύρες του γηπέδου οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου (Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

Απαγορεύεται η είσοδος σε φιλάθλους κάθε ηλικίας χωρίς ονομαστικό ψηφιακό εισιτήριο, το οποίο να έχει εισαχθεί στην εφαρμογή Gov.gr wallet.

Σε περίπτωση παράβασης θα επιβάλλεται αυστηρό χρηματικό πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.

Τέλος, κανείς φίλαθλος να μην προσέρχεται στο γήπεδο χωρίς να έχει στην κατοχή του ονομαστικό ψηφιακό εισιτήριο, το οποίο να έχει εισαχθεί στην εφαρμογή Gov.gr wallet.