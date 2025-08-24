Άρης: Αποφόρτιση και επιστροφή στις προπονήσεις από Τρίτη

Το Κυριακάτικο (24/8) πρόγραμμα για τους παίκτες του Άρη περιλάμβανε αποφόρτιση και αποθεραπεία, ενώ θα επιστρέψουν στις προπονήσεις από την Τρίτη με φόντο το ματς με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη.

Στο πρόγραμμα της Κυριακής οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποφόρτισης για το πρώτο, ενεργοποίηση με ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, passing game, ασκήσεις φυσικής κατάστασης, rondo game και πιεστικό παιχνίδι σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ.

Αύριο, Δευτέρα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης (26/08) στο «Δασυγένειο» ενόψει του αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (30/08, 21:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.