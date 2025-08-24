Σούπερ εγκαίνια με Γκρίλις η Έβερτον, «άγγιξε» την ανατροπή η Φόρεστ (vids)

Με τον Γκρίλις να δίνει δύο ασίστ και τον Πίκφορντ να πιάνει πέναλτι, η Έβερτον εγκαινίασε το νέο της γήπεδο με νίκη κόντρα στην Μπράιτον (2-0). «Όρθια» στην Κρίσταλ Πάλας η Νότιγχαμ Φόρεστ (1-1).

Στις 24 Αυγούστου του 1892 το Goodison Park είχε ανοίξει τις Πύλες του και 132 χρόνια αργότερα, ακριβώς την ίδια μέρα, η Έβερτον εγκαινίασε το νέο, Hill Dickinson Stadium. Και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο αφήνοντας πίσω την ήττα της πρεμιέρας από την Λιντς. Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες είχε δύο πρωταγωνιστές. Τον Τζακ Γκρίλις, που έδωσε ασίστ στο 23’ στον Ν’Ντιαγέ και στο 52’ στον Γκάρνερ και τον Τζόρνταν Πίκφορντ που απέκρουσε το πέναλτι του Γουέλμπεκ και κράτησε την εστία του ανέπαφη και το 2-0 ως τελικό.

Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, η Κρίσταλ Πάλας προηγήθηκε, όμως στο τέλος μπορεί να αισθάνεται τυχερή με το εντός έδρας 1-1 με την Νότιγχαμ Φόρεστ. Η κάτοχος των FA Cup και Community Shield προηγήθηκε με τον Σαρ στο 37’, είχε δοκάρι με τον Γκουέχι αλλά στην επανάληψη η ομάδα του Νούνο ανέβηκε επίπεδο. Η Φόρεστ ισοφάρισε στο 57’ με τον Χάντσον Οντόι και στο 92’ βρέθηκε εκατοστά από το μεγάλο «διπλό» στο Selhurst Park, όμως το αριστερό σουτ του Ιγκόρ Ζεσούς πήγε στο δοκάρι.