«Κρούση τουρκικών συλλόγων για Πιερό στην ΑΕΚ»

Με ανάρτησή του, ένας Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει ότι δυο ομάδες της πατρίδας του έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Αϊτινό επιθετικό στην Ένωση.

Ο Φραντζί Πιερό αποκτήθηκε από τη Μακάμπι Χάιφα πριν από ένα χρόνο, όμως τα έξι γκολ σε 39 συμμετοχές δεν αντιπροσωπεύουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν.

Στην ΑΕΚ δεν θα ήταν αρνητικοί σε παραχώρησή του με ένα σεβαστό αντίτιμο και μένει να φανεί αν οι δυο τουρκικοί σύλλογοι που ανέφερε, αλλά δεν κατονομάζει, ο δημοσιογράφος, Ερτάν Σουτζγκούν, έχουν προσεγγίσει στην πραγματικότητα την Ένωση.

Πάντως, ο Μάρκο Νίκολιτς υπολογίζει κανονικά τον 30χρονο Αϊτινό επιθετικό για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League ενάντια στον Πανσερραϊκό (24/8, 20.15) στην «OPAP Arena», όπως και καθ' όλη τη διάρκεια των προκριματικών του Conference League.