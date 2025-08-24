Οργή της οικογένειας Λυγγερίδη για το πανό στο Καραϊσκάκη

Με ανάρτηση του στα social media ο πατέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του για το πανό που αναρτήθηκε στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR.

Απαντήσεις από ΠΑΕ Ολυμπιακός, Super League, ΕΠΟ και Πολιτεία ζητά ο Σάκης Λυγγερίδης, πατέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, με αφορμή πανό που κρεμάστηκε στο πέταλο του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην πρεμιέρα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπολης AKTOR.

Αν και η αναμέτρηση ήταν κεκλεισμένων των θυρών, πίσω από την μία εστία υπήρχε κρεμασμένο ένα πανό που έγραφε «Λευτεριά στα αδέρφια μας», κάτι που ενόχλησε τον πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Facebook.

«Χθες, σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών στο «Γ. Καραϊσκάκης», εμφανίστηκε ξανά το ίδιο πανό που έγραφε:

«ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ».

Δεν υπήρχαν φίλαθλοι στις εξέδρες.

- Ποιος το τοποθέτησε;

- Με ποιανού ανοχή και εντολή;

- Ποιος έχει την πλήρη ευθύνη για τον χώρο;

Το γεγονός μιλάει από μόνο του.

ΝΤΡΟΠΗ!

Αναμένουμε απαντήσεις από ΠΑΕ Ολυμπιακός, Super League, ΕΠΟ και Πολιτεία».