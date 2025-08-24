Οργή της οικογένειας Λυγγερίδη για το πανό στο Καραϊσκάκη

Απαντήσεις από ΠΑΕ Ολυμπιακός, Super League, ΕΠΟ και Πολιτεία ζητά ο Σάκης Λυγγερίδης, πατέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, με αφορμή πανό που κρεμάστηκε στο πέταλο του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην πρεμιέρα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπολης AKTOR.
Αν και η αναμέτρηση ήταν κεκλεισμένων των θυρών, πίσω από την μία εστία υπήρχε κρεμασμένο ένα πανό που έγραφε «Λευτεριά στα αδέρφια μας», κάτι που ενόχλησε τον πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Facebook.
«Χθες, σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών στο «Γ. Καραϊσκάκης», εμφανίστηκε ξανά το ίδιο πανό που έγραφε:
«ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ».
Δεν υπήρχαν φίλαθλοι στις εξέδρες.
- Ποιος το τοποθέτησε;
- Με ποιανού ανοχή και εντολή;
- Ποιος έχει την πλήρη ευθύνη για τον χώρο;
Το γεγονός μιλάει από μόνο του.
ΝΤΡΟΠΗ!
Αναμένουμε απαντήσεις από ΠΑΕ Ολυμπιακός, Super League, ΕΠΟ και Πολιτεία».