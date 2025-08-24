Η Κηφισιά αποκάλυψε τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή της (pic)

Η Κηφισιά προχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) στην παρουσίαση της δεύτερης εμφάνισής της για τη σεζόν 2025-26, λίγες ώρες πριν από την πρώτη της αναμέτρηση στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Η ομάδα των βορείων προαστίων επέλεξε να συστήσει τη νέα φανέλα της με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς τη φωτογράφισε και την πρόβαλε σε σημεί -σύμβολα της πόλης.

Ο σταθμός του ΗΣΑΠ στην Κηφισιά, το ιστορικό Ζηρίνειο Στάδιο αλλά και το Δημοτικό Θέατρο Νέας Ερυθραίας αποτέλεσαν το φόντο της καμπάνιας, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση του συλλόγου με την τοπική κοινωνία.

Η καινούρια εμφάνιση θα φορεθεί για πρώτη φορά στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, σε μια αναμέτρηση που έχει επιπλέον ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει και το ντεμπούτο του Σεμπάστιαν Λέτο στον πάγκο της Κηφισιάς στη μεγάλη κατηγορία.