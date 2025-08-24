Ρομάνο: «Η απόφαση έχει παρθεί, ο Γιαζίτσι θα παραμείνει στον Ολυμπιακό!» (pic)

Με μία ανάρτηση του στα social media, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός αναμένεται να διατηρήσει κανονικά στο ρόστερ του τον Γιουσούφ Γιαζίτσι!

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης (2-0) του Ολυμπιακού κόντρα στον ASTERA AKTOR στην «πρεμιέρα» της Stoiximan Super League, καθώς με έναν δικό του «κεραυνό» από μακρινή απόσταση, «ξεκλείδωσε» το ματς για την ομάδα του.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στις μεταγραφικές λίστες ομάδων του εξωτερικού, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, αλλά σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναμένεται να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του στους Πειραιώτες, παρά την πρόταση που δέχθηκε από ομάδα της Ligue 1.

«Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι επέστρεψε μετά τον τραυματισμό, σκοράροντας ένα κρίσιμο γκολ για τον Ολυμπιακό και δεν θα φύγει από την ομάδα. Παρά την πρόταση από ομάδα της Ligue 1, θα παραμείνει, η απόφαση έχει παρθεί», επισημαίνει ο Ιταλός δημοσιογράφος στα social media.