Τρίτη σερί γκέλα της Ρέιντζερς στο πρωτάθλημα

Ισόπαλη με 1-1 έληξε η αναμέτρηση της Ρέιντζερς, στην έδρα της Σεντ Μίρεν, μετρώντας την τρίτη σερί γκέλα στο πρωτάθλημα της Σκωτίας.

Συνεχίζει το αρνητικό σερί στο πρωτάθλημα η Ρέιντζερς. Η ομάδα του Ράσελ Μάρτιν γκέλαρε και στην έδρα της Σεντ Μίρεν (1-1), παραμένοντας χωρίς νίκη στις πρώτες τρεις αγωνιστικές.

Προηγήθηκε η Σεντ Μίρεν στο 32' με τον Αγιούνγκα να είναι ο σκόρερ. Η Ρέιντζερς έφερε στα... ίσα το ματς με τον Κέρτις στο 78ο λεπτό, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της νίκης με το ματς να λήγει στο 1-1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 23/8

Kιλμάρνοκ-Νταντί 0-0

Σέλτικ-Λίβινγκστον 3-0

Χαρτς-Μάδεργουελ 3-3

Νταντί-Αμπερντίν (Αναβολή)

Φόλκερκ-Χιμπέρνιαν (Αναβολή)

Κυριακή 24/8

Σεντ Μίρεν-Ρέιντζερς 1-1

H επόμενη (4η) αγωνιστική

Σάββατο 30/8

Λίβινγκστον-Χαρτς

Μάδεργουελ-Κιλμάρνοκ

Κυριακή 31/8

Ρέιντζερς-Σέλτικ

Νταντί-Νταντί Γιουνάιτεντ

Αμπερντίν-Φόλκερκ

Χιμπέρνιαν-Σεντ Μίρεν