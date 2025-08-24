Τρίτη σερί γκέλα της Ρέιντζερς στο πρωτάθλημα

Συνεχίζει το αρνητικό σερί στο πρωτάθλημα η Ρέιντζερς. Η ομάδα του Ράσελ Μάρτιν γκέλαρε και στην έδρα της Σεντ Μίρεν (1-1), παραμένοντας χωρίς νίκη στις πρώτες τρεις αγωνιστικές.
Προηγήθηκε η Σεντ Μίρεν στο 32' με τον Αγιούνγκα να είναι ο σκόρερ. Η Ρέιντζερς έφερε στα... ίσα το ματς με τον Κέρτις στο 78ο λεπτό, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της νίκης με το ματς να λήγει στο 1-1.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Σάββατο 23/8
Kιλμάρνοκ-Νταντί 0-0
Σέλτικ-Λίβινγκστον 3-0
Χαρτς-Μάδεργουελ 3-3
Νταντί-Αμπερντίν (Αναβολή)
Φόλκερκ-Χιμπέρνιαν (Αναβολή)
Κυριακή 24/8
Σεντ Μίρεν-Ρέιντζερς 1-1
H επόμενη (4η) αγωνιστική
Σάββατο 30/8
Λίβινγκστον-Χαρτς
Μάδεργουελ-Κιλμάρνοκ
Κυριακή 31/8
Ρέιντζερς-Σέλτικ
Νταντί-Νταντί Γιουνάιτεντ
Αμπερντίν-Φόλκερκ
Χιμπέρνιαν-Σεντ Μίρεν