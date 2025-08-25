Αναζητώντας μια όμορφη ιστορία για τον Παναθηναϊκό και τον Ρενάτο Σάντσες

Παίκτη που στο 50% δε βλέπει κανέναν στην Ελλάδα έφερε το Τριφύλλι, με το δεδομένο ρίσκο λόγω του βεβαρημένου παρελθόντος με μυϊκά θέματα, αλλά και τον Ρουί Βιτόρια που άξιζε την κίνηση αυτή. Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Τι έφερε ο Παναθηναϊκός; Παίκτη που μετά από ένα χρόνο επαγγελματικής καριέρας, ήταν σε mode να γίνει ένας από τους πέντε καλύτερους χαφ στον πλανήτη. Όχι απλά παίκτης παγκόσμιας κλάσης δηλαδή. Έχει διαφορά. Γιατί ήρθε; Προφανώς επειδή κι αυτός έφτασε στο σημείο να πρέπει να κάνει βήμα πίσω στην καριέρα του.

Μην το βλέπουμε ρομαντικά. Το βιογραφικό του Ρενάτο Σάντσες δείχνει πως ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που παίζει στο χειρότερο πρωτάθλημα απ’ όσα έχει αγωνιστεί. Μόνο τα τελευταία χρόνια που έχει τα θέματα με τους μυϊκούς τραυματισμούς, τον έχουν αποκτήσει Παρί Σεν Ζερμέν, Ρόμα, Μπενφίκα.

Προφανώς και δεν κάνει χάρη σε κανέναν. Για να έρθει εδώ έπρεπε να φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη αυτό το πίσω βήμα. Στα 28 του έτσι, όχι στα 33-34. Ως την τελευταία του ευκαιρία να αποδείξει πως μπορεί και αντέχει να είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Δε συζητάμε αν αξίζει, η ποιότητά του δεν χάθηκε ποτέ. Η καριέρα του έχει επηρεαστεί ως προς την εξέλιξή της μόνο λόγω του βεβαρημένου ιατρικού του ιστορικού.

Ακόμη και τώρα, ίσως να μην γυρνούσε ποτέ να κοιτάξει προς τον Παναθηναϊκό. Αν δεν υπήρχε ο Ρουί Βιτόρια. Κι εκεί ξεκινά η βασική ελπίδα για τους Πράσινους. Αυτής της όμορφης ιστορίας που αναζητά το Τριφύλλι. Γιατί μη γελιόμαστε, ο Πορτογάλος χαφ είναι απ’ αυτές τις περιπτώσεις που αν σου «κάτσει», γράφεις ιστορία. Δεν πετυχαίνεις απλά.

Στο 50% να μπορεί να ανταποκριθεί, δεν… βλέπει κανέναν στη χώρα μας. Τους έχει για πρωινό. Το θέμα είναι να δούμε έστω αυτό το 50%. Κι αυτό που θες είναι να δεις την αναγέννησή του πλάι στον άνθρωπο που του έδωσε τη δυνατότητα να γίνει το 18χρονο που έσπευσε να αποκτήσει η Μπάγερν με 35.000.000 ευρώ. Πριν σχεδόν 10 χρόνια. Σε σημερινά δεδομένα μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς, ειδικά όπως έχουν ξεφύγει οι τιμές στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Έχουμε τη ροπή να μας οδηγεί ο φόβος. Να σκεφτόμαστε δηλαδή το τι θα συμβεί αν κι εδώ βγάλει μυϊκούς τραυματισμούς, αν δεν «πιάσει», αν δεν παίξει. Δε θα αναφέρουμε άλλα παραδείγματα, επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ούτε βοηθά σε κάτι να πεις ο τάδε «έπιασε», ο άλλος απέτυχε.

Ας προτιμήσουμε αυτή τη φορά να σταθούμε στο θετικό σκέλος της μεταγραφής. Ένας παίκτης ο οποίος ποδοσφαιρικά είναι κάτι περισσότερο από πολυτέλεια. Για τη χώρα την ίδια όχι απλά για τον Παναθηναϊκό. Ποδοσφαιριστής τον οποίο ήθελε προφανώς και ο προπονητής. Τον άξιζε κιόλας.

Για να μην μπερδευόμαστε, γιατί στον Παναθηναϊκό τα πάντα πρέπει να τα αποσαφηνίζουμε διότι ο καθένας τα ερμηνεύει όπως τον βολεύει: Αυτό δε σημαίνει πως θα «χρεωθεί» ο Ρουί Βιτόρια πιθανή αποτυχία της μεταγραφής. Απλά το αναφέρουμε γιατί ο

Πορτογάλος τεχνικός άξιζε μια επιθυμία του να γίνει πράξη. Και στο δικό μας μυαλό, είναι αυτή η όμορφη ιστορία που μπορεί να λέμε σε μερικούς μήνες. Για το πώς ο άνθρωπος που ανέδειξε τον Ρενάτο Σάντσες, του αναγέννησε την καριέρα.

Ας αφήσουμε λοιπόν τη χρήση της λέξης «ρίσκο». Αυτόματα μειώνει τα πάντα. Ας μείνουμε στη μεταγραφή. Με τα δεδομένα που όλοι γνωρίζουμε. Και την τεράστια ελπίδα που φέρνει μαζί. Διότι αν αυτός ο τύπος ανταποκριθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό αγώνων, τότε δεν πάει το μυαλό μας τι θα δούμε να φορά το Τριφύλλι στο στήθος.

Ξαναλέμε: Αν κάτι δεν αμφισβητήθηκε ποτέ στον Ρενάτο Σάντσες, είναι η ποδοσφαιρική του αξία. Γι’ αυτό και στις εποχές των θεμάτων με τους τραυματισμούς, τον αποκτούσαν πάντα κορυφαία κλαμπ του πλανήτη.

Όσο για τον ίδιο τον Παναθηναϊκό τώρα, είναι ένα λιθαράκι πως μπήκε στη διαδικασία να μπορεί να διαπραγματεύεται με ομάδες όπως η Παρί. Δε θα έπρεπε να το αναφέρουμε καν, αλλά μετράει κι αυτό. Δεν ήρθε παίκτης απ’ την Άνω Παναγιά. Απ’ την Παρί ήρθε. Σε περίπτωση που το έκανε άλλη ομάδα, θα αναλύαμε για μέρες το πόσο σωστό άνοιγμα έχει κάνει στις αγορές. Στον Παναθηναϊκό τέτοιες υπερβολές δεν έχουμε. Απλά το θετικό δεν κάνει κακό να το αναφέρουμε…

Υ.Γ. Το δεκάρι είναι τεράστιας σημασίας. Το ποιος θα είναι, δεν το ξέρουμε. Ποια είναι η καλύτερη λύση; Χωρίς συζήτηση ο Ουναΐ. Δε χρειάζεται καν εξήγηση.

Υ.Γ.1: Άρχισε και το πρωτάθλημα. Καλά να πάνε όλα, μακριά από τριγωνομετρίες, εξισώσεις, σχέσεις, υποσχέσεις, μεταγραφές με δανεισμούς πριν τα ματς με τον Παναθηναϊκό και πάει λέγοντας…