Γιόκερες: «Απίστευτο συναίσθημα να σκοράρω το πρώτο μου γκολ στην Premier League με την Άρσεναλ»

Ο Βίκτορ Γιόκερες δεν θα ξεχάσει ποτέ το πρώτο του γκολ στην Premier League με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ο Σουηδός επιθετικός βρήκε δίχτυα στη χθεσινή εντυπωσιακή νίκη των «Κανονιέρηδων» με 5-0 απέναντι στη Λιντς, μιλώντας στη συνέχεια για το συναίσθημα που του χάρισε αυτή η στιγμή.

«Ήταν απίστευτο να νιώσω αυτή τη στήριξη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σου δίνει επιπλέον ενέργεια για να συνεχίσεις. Και φυσικά, να κερδίσουμε 5-0 και να κρατήσουμε ακόμη ένα clean sheet ήταν φανταστικό», τόνισε αρχικά ο Γιόκερες.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ξεκινήσαμε πολύ καλά, είχαμε κάποιες ευκαιρίες και σκοράραμε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο. Εγώ έχασα μία καλή ευκαιρία που έπρεπε να είχα τελειώσει. Συνεχίσαμε όμως και στο δεύτερο μέρος, και φυσικά ήταν υπέροχο συναίσθημα να σκοράρω νωρίς».

Για το πώς βίωσε το 90λεπτο: «Ένιωσα πολύ καλά. Ήταν ωραίο που πήρα χρόνο συμμετοχής σε όλο το ματς, για να βρω ρυθμό και να παίξω περισσότερο με τους συμπαίκτες μου. Νομίζω ότι συνολικά κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Σκόραρα δύο γκολ, η ομάδα πέτυχε πέντε, και αυτό δείχνει ότι μπορούμε να αποτελέσουμε τεράστια απειλή επιθετικά».

Τέλος, στάθηκε και στην αμυντική λειτουργία της Άρσεναλ: «Έχουμε πολλούς εξαιρετικούς παίκτες στην επίθεση, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό το πώς αμυνόμαστε. Νομίζω ότι πιέσαμε σωστά, δεν τους αφήσαμε καθόλου χρόνο με την μπάλα και δικαιούμασταν απόλυτα αυτή τη νίκη».