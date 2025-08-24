Τσάλομπα: «Ωραίο συναίσθημα η νίκη, ξέρουμε τα επίπεδα που μπορούμε να φτάσουμε»

Ο Τρέβοχ Τσάλομπα μίλησε μετά τη νίκη της Τσέλσι απέναντι στη Γουέστ Χαμ, τονίζοντας πως η ομάδα χρειαζόταν αυτό το αποτέλεσμα για να επιστρέψει στις επιτυχίες.

«Είναι ένα ωραίο συναίσθημα. Είναι πάντα καλό να παίρνεις τους τρεις βαθμούς, και ήμασταν απογοητευμένοι που δεν κερδίσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, οπότε είναι όμορφο να επιστρέφουμε στις νίκες», ανέφερε αρχικά ο Άγγλος αμυντικός.

Στη συνέχεια στάθηκε στην ετοιμότητα της ομάδας, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του καλοκαιριού:

«Ερχόμαστε από ένα απαιτητικό καλοκαίρι, αλλά τα παιδιά είναι έτοιμα. Δεν δείχνουμε κουρασμένοι, και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε. Ξέρουμε τα επίπεδα που μπορούμε να φτάσουμε και πρέπει να το δείξουμε μέσα στη χρονιά».