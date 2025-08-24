Επικό βίντεο: Παρουσίασε τον Ρενάτο Σάντσες με... Play-Station ο Παναθηναϊκός (vid)

Το «Τριφύλλι» ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες από την Παρί Σεν Ζερμέν για την φετινή σεζόν, με τον Ρουί Βιτόρια να εντάσσει στο ρόσερ του έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης, με πολύ υψηλές παραστάσεις.
Εντυπωσιακό ήταν μάλιστα και το βίντεο με το οποίο συνόδευσε την ανακοίνωση της μεταγραφής ο Παναθηναϊκός, στο οποίο ο Πορτογάλος χαφ εμφανίζεται να παίζει Play-Station, έχοντας τον εαυτό του ως παίκτη των «πράσινων».
Υπενθυμίζουμε πως ο Σάντσες επέλεξε τον αριθμό «8», που την περσινή σεζόν χρησιμοποιούσε ο Αζεντίν Ουναΐ.
Δείτε το βίντεο:
🎮➡️☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 24, 2025
From game mode to go mode.#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/WPA1aGdj0e