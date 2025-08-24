ΑΕΛ: Γιγαντοοθόνη έξω από το AEL FC Arena για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Εξω από το πέταλο των οργανωμένων του AEL FC Arena, θα τοποθετηθεί απόψε γιγαντοοθόνη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΛ επιστρέφει απόψε στα σαλόνια της Super League, αλλά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 21:00 θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Έξω από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΛ, στο AEL FC Arena, θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη που θα προβάλει τον αγώνα, προκειμένου να παρακολουθήσουν όλοι μαζί.

Η ανάρτηση από Θύρα 1:

«Τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ θα τον δούμε όλοι μαζί με γιγαντοοθόνη έξω από το ΠΕΤΑΛΟ μας στο AREΝΑ, με ψήσιμο και μπύρες.

Καλεσμένος όλος ο λαός της ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ!

ΑΝΤΕ ΡΕ ΑΕΛΑΡΑ!

ΑΕΛ ΘΥΡΑ 1».