ΑΕΚ από το παρελθόν: Το ματς με τον Πανσερραϊκό το 1987 και το πρώτο γκολ του Κούτουλα (vid)

Η ΑΕΚ μέσω των social media θυμήθηκε ένα παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό από το 1987, όταν είχε επικρατήσει 2-1 και ο Γιώργος Κούτουλας πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Ένωση.