Χρόνος ανάγνωσης 3’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE ΑΕΚ από το παρελθόν: Το ματς με τον Πανσερραϊκό το 1987 και το πρώτο γκολ του Κούτουλα (vid) 24-08-2025 14:34 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Πανσερραϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η ΑΕΚ μέσω των social media θυμήθηκε ένα παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό από το 1987, όταν είχε επικρατήσει 2-1 και ο Γιώργος Κούτουλας πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Ένωση. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official) Τούμπα όλα στην υπόθεση Μαζωνάκη instanews.gr Άλλες 2 κινήσεις: Οι 11 που θέλει ο Βιτόρια για να παίξει το 4-2-3-1 όπως ακριβώς το ονειρεύεται menshouse.gr «Προέχει η ζωή του Ρονάλντο»: Τι πραγματικά συνέβη στο Φαινόμενο πριν τον τελικό του 1998 με τη Γαλλία menshouse.gr Μετά τον Ρενάτο Σάντσες: Η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟ είναι και η πιο σημαντική menshouse.gr Η Βάλερι 25 χρόνια μετά: Πώς είναι σήμερα το χυμώδες κορίτσι απ’ τα «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» (Pics) dailymedia.gr Κίνηση-ματ: Η δημοσιογράφος που θα έχει δίπλα του στο «Καλημέρα Ελλάδα» ο Παναγιώτης Στάθης dailymedia.gr «Όχι Μίκαελ, δε θα τρέξεις»: Η μέρα που η Φεράρι έκοψε το θρυλικό comeback του Σουμάχερ menshouse.gr Η δημοσκόπηση που είδε ο Τσίπρας: Το ποσοστό της ΝΔ πριν τις διακοπές θυμίζει άλλες εποχές instanews.gr ΑΕΚ από το παρελθόν: Το ματς με τον Πανσερραϊκό το 1987 και το πρώτο γκολ του Κούτουλα (vid) SHARE