Ο Αλαφούζος που αποφασίζει για Ιωαννίδη, οι τρεις ομάδες που έχουν εναλλακτική για τον πάγκο και η κινητικότητα για Πιερό. Ανεβάζουν τη θερμοκρασία οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Όσο δεν υπάρχουν υπογραφές με ποδοσφαιριστές τόσο και θα προκύπτουν συνεχώς νέα ονόματα για τον Ολυμπιακό. Τα μεταγραφικά των «ερυθρολεύκων» παρουσιάζουν μπέρδεμα και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα κοινοτικά διαβατήρια. Γι’ αυτόν τον λόγο και παρατηρείται αυτές τις μέρες αρκετοί παίκτες να είναι κλεισμένοι, αλλά να μην προχωράει το θέμα. Εντός της εβδομάδας θα λυθούν όλα και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από το αν θα υπάρξουν αποχωρήσεις. (ΦΩΣ)

*Το ότι ο Γιώργος Μασούρας είχε σκοράρει (δύο φορές μάλιστα) στο ντεμπούτο του ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Μπόχουμ και το έκανε ξανά στο πρώτο του φιλικό με την Αλ Καλίτζ, αποτελεί απλώς απόδειξη ψυχολογίας. Ο διεθνής επιθετικός σε κάθε ματς με τον Ολυμπιακό εδώ και πολύ καιρό δεν μπορούσε να αξιοποιήσει ακόμη και εύκολες φάσεις. Και ήταν ξεκάθαρα θέμα άγχους, αυτό που με απλά λόγια λέμε «τον είχε πάρει από κάτω». (ΦΩΣ)

*Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ψάχνει για δύο επιθετικούς, ο ένας «εκλεκτός» της είναι ο Φώτης Ιωαννίδης, αλλά η τελική απόφαση ανήκει στον Γιάννη Αλαφούζο. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ θα είναι εκείνος που θα κρίνει το μέλλον της υπόθεσης, όπως και πέρυσι, όταν οι Πορτογάλοι είχαν φτάσει μέχρι τα 25 εκατ. ευρώ. Φέτος η πρότασή τους είναι της τάξης των 21 εκατ. ευρώ +5 εκατ. μπόνους «στόχων» και εκτός των επόμενων ημερών αναμένεται η απόφαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. (LIVE SPORT)

*Ο Φραντζί Πιερο έχει συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα, αλλά στην καλύτερη είναι μέτριος. Η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να ακούσει προτάσεις και για τον Μαρσιάλ, ενώ για τον Αϊτινό φορ υπάρχει κινητικότητα για να βρεθεί μια λύση. Ακόμα και ο δανεισμός του είναι πάνω στο τραπέζι. (LIVE SPORT)

*Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιστροφής του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Παναθηναϊκό. Ο άλλοτε αρχηγός των «πρασίνων» έχει ακόμα φίλους στο «τριφύλλι», η διοίκηση του συλλόγου τον εκτιμά, ενώ ταιριάζει και στο πλάνο ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ο Κουρμπέλης δεν είναι η πρώτη επιλογή για τη μεσαία γραμμή και πολλά θα εξαρτηθούν από τις απαντήσεις που θα λάβει το «τριφύλλι» από τους παίκτες που έχει προσεγγίσει. Ωστόσο το θέμα του είναι ανοιχτό και το ενδιαφέρον… ζεστό. (SPORTDAY)

*Σε τρεις τουλάχιστον ομάδες υπάρχουν λίστες με πιθανούς αντικαταστάτες προπονητών, εφόσον τα πράγματα ζορίσουν από τις δυο πρώτες αγωνιστικές και πριν τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. (ΩΡΑ)

*Κουίζ: για ποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή του εξωτερικού εσχάτως ηχούν σουπερλιγκάτες… σειρήνες; (ΩΡΑ)

*Πώς θα πείσει ο Στεφάν Λανουά την επιτροπή διαιτησίας της UEFA ότι οι Έλληνες διαιτητές αξίζουν περισσότερους ορισμούς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όταν δεν σφυρίζουν τα ντέρμπι της Σούπερ Λίγκας; (DOCUMENTO)