Αυτό είναι το νέο σπίτι του Λεβαδειακού (vid)

Το νέο αθλητικό κέντρο του Λεβαδειακού είναι έτοιμο και ο Παπαδόπουλος με τους αρχηγούς της ομάδας εκφράζουν τη χαρά τους για το νέο σπίτι της ομάδας.

Ο Λεβαδειακός είναι έτοιμος να μπει στην κούρσα του νέου πρωταθλήματος και το προπονητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα, το «σπίτι» της ομάδας, άνοιξε τις πύλες του για να μιλήσουν στον φακό του επίσημου καναλιού του συλλόγου οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Για όσα συνέβησαν την περασμένη περίοδο και τους στόχους της χρονιάς που μόλις ξεκινάει!

Δείτε εικόνες από το νέο αθλητικό κέντρο της ομάδας και όσα λένε στην κάμερα ο προπονητής, Νίκος Παπαδόπουλος, ο τιμ μάνατζερ, Τάσος Παστός και οι τρεις εκ των αρχηγών, Παναγιώτης Λιάγκας, Τριαντάφυλλος Τσάπρας και Μάριος Βήχος.