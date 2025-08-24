«Συμφωνία της Σίτι με Ντοναρούμα – Το αγκάθι των απαιτήσεων της Παρί»

Η Μάντσεστερ Σίτι τα έχει βρει σε όλα με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και απομένει να συμφωνήσει και με την Παρί για το ποσό της μεταγραφής.

Μετά από τέσσερα χρόνια στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα αποχωρεί και οδεύει προς Premier League για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει ήδη συμφωνία ανάμεσα στον Ντοναρούμα και τη Σίτι, με τον ίδιο να ανυπομονεί να αγωνιστεί με τους «πολίτες». Ωστόσο για να ενεργοποιηθεί το ντιλ θα πρέπει να τα βρει η Παρί με την ομάδα του Μάντσεστερ, με τους Γάλλους να ζητούν 50 εκατ. ευρώ. Η προσφορά της Σίτι είναι πιο χαμηλή, ενώ υπάρχει κι άλλο ένα εμπόδιο.

Για να μετακομίσει ο Ιταλός στο Έιτιχαντ, θα πρέπει πρώτα να οριστικοποιηθεί και η αποχώρηση του Έντερσον για τη Γαλατασαράι.