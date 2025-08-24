«Συμφωνία της Σίτι με Ντοναρούμα – Το αγκάθι των απαιτήσεων της Παρί»

Μετά από τέσσερα χρόνια στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα αποχωρεί και οδεύει προς Premier League για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει ήδη συμφωνία ανάμεσα στον Ντοναρούμα και τη Σίτι, με τον ίδιο να ανυπομονεί να αγωνιστεί με τους «πολίτες». Ωστόσο για να ενεργοποιηθεί το ντιλ θα πρέπει να τα βρει η Παρί με την ομάδα του Μάντσεστερ, με τους Γάλλους να ζητούν 50 εκατ. ευρώ. Η προσφορά της Σίτι είναι πιο χαμηλή, ενώ υπάρχει κι άλλο ένα εμπόδιο.
Για να μετακομίσει ο Ιταλός στο Έιτιχαντ, θα πρέπει πρώτα να οριστικοποιηθεί και η αποχώρηση του Έντερσον για τη Γαλατασαράι.
🚨 Gigio Donnarumma has agreed on personal terms with Manchester City, keen on joining Pep Guardiola.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025
Negotiations are also underway between Man City & PSG, fee will be under initial €50m request.
❗️ Deal still depends on Éderson exit this summer, with Galatasaray still keen. pic.twitter.com/4HYxRZsTRs