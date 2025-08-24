«Καθάρισε» για την νέα του ομάδα με το παρθενικό του τέρμα στο MLS ο Μίλερ (vid)

Το γκολ της νίκης για το Βανκούβερ και το πρώτο του προσωπικό τέρμα με την νέα του ομάδα στο MLS σημείωσε ο Τόμας Μίλερ

Ο Τόμας Μίλερ, έκανε ντεμπούτο ως αλλαγή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τα χρώματα του Βανκούβερ. Στο τελευταίο παιχνίδι όμως εκτός από το γεγονός πως ξεκίνησε ως βασικός, φόρεσε και το περιβραχιόνιο, ενώ σκόραρε και το νικητήριο τέρμα στο... 14ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Γερμανός έστησε τη μπάλα στη λευκή βούλα στο φινάλε του αγώνα και ευστόχησε στο πέναλτι, που κέρδισε η ομάδα του, χαρίζοντας σημαντική νίκη.

«Το να σκοράρω το νικητήριο γκολ μπροστά στο κοινό μας ήταν μια απίστευτη, απίστευτη αίσθηση», ανέφερε μετά τη λήξη ο έμπειρος Γερμανός επιθετικός. Το Βανκούβερ διατηρεί την τρίτη θέση στη Δυτική Περιφέρεια, τέσσερις βαθμούς πίσω από το πρωτοπόρο Σαν Ντιέγκο.