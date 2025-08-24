MLS: Άνοιξε λογαριασμό στα τέρματα με την νέα του ομάδα ο Σον (vid)

Ο Νοτιοκορεάτης σκόραρε στην ισοπαλία της LAFC απέναντι στο Ντάλας και άρχισε να κάνει απόσβεση τα 26 εκ. δολάρια της μεταγραφής του

Λογαριασμό στα γκολ άνοιξε ο Σον Χιουνγκ-Μιν με την νέα του ομάδα, Λος Άντζελες FC.

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός σκόραρε στο ισόπαλο 1-1 της LAFC κόντρα στο Ντάλας, στην τρίτη του παρουσία στο πρωτάθλημα Βόρειας Αμερικής.

Μάλιστα, του πήρε μόλις 6 λεπτά στην αναμέτρηση για να σκοράρει με εκτέλεση φάουλ, πετυχαίνοντας το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της LAFC, μετά την πρώτη του συμμετοχή, την πρώτη του ασίστ και την πρώτη του νίκη.

Παρά την προσωπική του επίδοση, η ομάδα του δεν κατάφερε να φύγει με το «τρίποντο», καθώς το Ντάλας έφερε το παιχνίδι στα ίσα και "έκλεψε" τον βαθμό.

«Χρειάζομαι ακόμη χρόνο για να συνδεθώ καλύτερα με την ομάδα», ανέφερε ο Σον, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της LAFC το ερχόμενο Σάββατο κόντρα στο Σαν Ντιέγκο. «Έχουν περάσει μόλις δύο εβδομάδες, ίσως λίγο παραπάνω. Όμως απολαμβάνω κάθε στιγμή», πρόσθεσε ο 33χρονος, ο οποίος αγοράστηκε από την Τότεναμ το φετινό καλοκαίρι έναντι 26 εκατομμυρίων δολαρίων.