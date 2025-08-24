PAOK Academy: Τα «αετόπουλα» της Κ15 συστήθηκαν με... κούπα (pics/vids)

Η νέα Κ15 του ΠΑΟΚ συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας κυριαρχικά το διεθνές τουρνουά της Κίνας, χωρίς καν να δεχτεί γκολ.

Μία ολοκαίνουρια ομάδα, με το «φρέσκο» δίδυμο στην άκρη του πάγκου τους Δημητριάδη-Βασιλάκο και τη γενιά του 2011 να «αναλαμβάνει», θέλοντας να κατακτήσει το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην ηλικιακή κατηγορία.

Για δεύτερη χρονιά σε πανελλήνιο επίπεδο η Super League K15 κάνει... σέντρα στις 20 Σεπτεμβρίου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη.

Τις προηγούμενες μέρες όμως, τα «αετόπουλα» βρέθηκαν στο μακρινή Γκουανγκτζού της Κίνας για το Universal Youth Cup, απέναντι σε ομάδες όπως η Μπριζ, η Παρί, η Ντόρτμουντ, η Σπόρτινγκ και ο Ερυθρός Αστέρας. Και δεν συμμετείχαν απλώς. Κατέκτησαν το τουρνουά αήττητοι χωρίς να δεχτούν γκολ!

Ο τελικός απέναντι στη Μπριζ αποδείχθηκε «παράσταση» για έναν -ασπρόμαυρο- ρόλο. Μπροστά σε 16.000 θεατές, τα «αετόπουλα» κέρδισαν με 4-0, κατακτώντας πανηγυρικά το τουρνουά.

Με κούπα - "ασιατική" - ξεκίνησε τη σεζόν η Κ15. Με γκολ των Τσιλιγκερίδη, Κακάλη, Ίτσκου και Περρωστή, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-0 την Μπριζ στον τελικό του Universal Youth Cup της Κίνας σε ένα εκπληκτικό γήπεδο ενώπιον 16.000 θεατών!



Η ομάδα μας δεν δέχτηκε γκολ σε όλο το τουρνουά

Ποιοι απαρτίζουν όμως τη φετινή Κ15;

Ξεκινώντας από τους τερματοφύλακες, στους οποίους δεν υπήρξε κάποια μεταγραφή, οι Νάστος, Ιατρίδης και Χρυσουλάκης συνθέτουν την τριάδα των πορτιέρε, με τον τελευταίο μάλιστα, να είναι ο MVP του τουρνουά.

Στην γραμμή της άμυνας, υπήρξαν τρεις προσθήκες τη φετινή σεζόν. Ο Σίμος από τους Ακρίτες Συκεών, ο Ευσταθιάδης από τους Μπέμπηδες και ο Ελευθεριάδης από την ΑΕΚ. Μαζί με τους «παλιούς», Δελιόπουλο, Παπαγεωργόπουλο, Γελαδάρη, Ασλαματζίδη και Ίτσκο, απαρτίζουν την γραμμή άμυνας του Δικεφάλου.

Όσον αφορά τον χώρο του κέντρου βρίσκονταν ήδη στην ομάδα οι Σολωμίδης, Δρόσος και Παπαγεωργίου, ενώ προστέθηκαν φέτος οι Νικολακούδης (Porto SKG), Φαρδέλλας (Μπέμπηδες) και Φλώρος (ΑΟ Ανατολή Ιωάννινα).

Οι Πριόβολος-Κάκαλης ξεχωρίζουν από την επιθετική γραμμή, όντας από πέρσι βασικά στελέχη της Κ15 με τον δεύτερο να βγαίνει πρώτος σκόρερ του τουρνουά της Κίνας, ενώ από το περσινό ρόστερ της Κ14 παρέμειναν οι Χήκας και Περρωστής. Νέες μεταγραφές οι Αθανασέλλης (Δόξα Λέσβου), Τσιλιγκερίδης και Σταθόπουλος (Αρσακλής).

Μία ολοκαίνουρια ομάδα με 9 νέες μεταγραφές, η οποία έχει όμως έδειξε με το... καλημέρα τις «διαθέσεις» της. Η νέα Κ15.... συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο και είναι σίγουρο πως θα πρωταγωνιστήσει και στο φετινό πρωτάθλημα.