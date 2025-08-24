Πρόταση της Μίλαν για τον Χάρντερ – Πώς επηρεάζεται το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη

Και η Μίλαν μπήκε δυνατά στη διεκδίκηση του Χάρντερ, με την Σπόρτινγκ να θέλει τον Ιωαννίδη για καλύψει το κενό του.

Κοντά στην έξοδο από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρίσκεται ο Κόνραντ Χάρντερ, καθώς αρκετές ομάδες θέλουν να τον αποκτήσουν. Εκτός από τη Ρεν που πιέζει και τα έχει βρει με τον 20χρονο φορ, στο κόλπο μπαίνει δυναμικά και η Μίλαν. Οι «ροσονέρι» κατέθεσαν πρόταση στα «λιοντάρια» ύψους 27 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους και περιμένουν απάντηση, σύμφωνα με τον Αλφρέντο Πεδουλά.

Il retroscena: due giorni fa il #Milan ha offerto ufficialmente 27 milioni- bonus compresi - allo Sporting CP per il ventenne #Harder, ma c’è un club di Ligue1 in pressing. A conferma che il Milan cerca due attaccanti, aspettando le comunicazioni su #Boniface e ricordando che… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 23, 2025

Η Σπόρτινγκ δεν είναι αρνητική στην παραχώρηση του νεαρού φορ, ο οποίος μάλιστα σκόραρε χθες στη νίκη επί της Νασιονάλ με 4-1, αλλά θέλει να ικανοποιηθεί οικονομικά για τον παίκτη που απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι.

Αν τελικά πουληθεί ο Νορβηγός, τότε η ομάδα της Λισαβόνας θα πιέσει περισσότερο για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη. Ήδη οι Πορτογάλοι βρίσκονται σε συζητήσεις τόσο με τον Παναθηναϊκό, όσο και με τον Έλληνα φορ. Εξελίξεις και στα δύο μέτωπα αναμένεται να υπάρξουν εντός της εβδομάδας, ειδικά μετά το παιχνίδι του Τριφυλλιού με τη Σάμσουνσπορ.