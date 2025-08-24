Άρης: Άγγιξε το τέλειο παιχνίδι ο Φαμπιάνο

Ο Φαμπιάνο Λέισμαν συνεχίζει να προσφέρει ποιότητα και σταθερότητα στον Άρη - Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του Βραζιλιάνου στο παιχνίδι απέναντι στον Βόλο

Ακόμη μία εξαιρετική βραδιά για τον έμπειρο στόπερ του Άρη, Φαμπιάνο Λέισμαν. Ο Βραζιλιάνος εκτός από το γκολ που σημείωσε, το οποίο κλείδωσε, σε μεγάλο βαθμό, το αποτέλεσμα, προσέφερε σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας του Μαρίνου Ουζουνίδη και βοήθησε σημαντικά τόσο στο ανασταλτικό κομμάτι, όσο και στην ανάπτυξη και στην επιθετική "πολιορκία".

Πιο συγκεκριμένα, ένας δείκτης, ο οποίος προξενεί μεγάλη εντύπωση από το χθεσινό παιχνίδι είναι εκείνος των εύστοχων long balls, με τον κεντρικό αμυντικό του Άρη να έχει βρει με ακρίβεια 8 από τους 13 συμπαίκτες που "σημάδεψε", προωθώντας με άνεση τη μπάλα από το αμυντικό τρίτο των γηπεδούχων στην επίθεση.

Πιο αναλυτικά, σε 90' συμμετοχής ο στόπερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης είχε 82 επαφές με τη μπάλα, 1 γκολ, 8/13 long balls, 1 προσπάθεια στον στόχο, 57/67 μεταβιβάσεις, 2/2 κερδισμένες μονομαχίες χαμηλά, 7/11 εναέριες μονομαχίες, 5 απομακρύνσεις, 1 μπλοκ, 1 παρέμβαση στη μπάλα, 2 τάκλιν. Ίσως μία από τις πιο πληθωρικές εμφανίσεις του με τα κιτρινόμαυρα, η οποία είναι βέβαιο πως οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στο τελικό αποτέλεσμα και τον αναδεικνύει στον MVP της αναμέτρησης.

Παρακάτω το heat map του Φαμπιάνο από το sofascore, το οποίο αποτυπώνει ακόμη περισσότερο τις ακούραστες κινήσεις του παίκτη στο γήπεδο.