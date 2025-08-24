Μπόρζες: «Ο Βαγιαννίδης μπήκε πολύ καλά και μας ενίσχυσε το μομέντουμ»

Με καλά λόγια σχολίασε την απόδοση του Βαγιαννίδη ο Ρούι Μπόρζες στη χθεσινή νίκη της Σπόρτινγκ.

Για δεύτερο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Γιώργος Βαγιαννίδης μπήκε ως αλλαγή και τη βοήθησε σημαντικά να φτάσει στην εκτός έδρας νίκη επί της Νασιονάλ με 4-1.

Ο Έλληνας μπακ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 64ο λεπτό και συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη τριών τερμάτων από τους πρωταθλητές μετά το 75’.

Ο προπονητής των «λιονταριών» Ρούι Μπόρζες έκανε ένα θετικό σχόλιο για την απόδοση του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

«Τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο βοήθησαν πολύ. Ο Βαγιαννίδης μπήκε πολύ καλά και μας ενίσχυσε το μομέντουμ που είχαμε από τη δεξιά μας πλευρά», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Πορτογάλος τεχνικός.