Νότιγχαμ: Έξαλλος με τις δηλώσεις του Εσπιρίτο Σάντο ο Μαρινάκης - Τον «τελειώνει» άμεσα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έμεινε ικανοποιημένος από τη στάση του προπονητή της Νότιγχαμ και, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, έχει ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση του αντικαταστάτη του - Στο τραπέζι και το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου

Εξελίξεις αναμένονται στο στρατόπεδο της Νότιγχαμ Φόρεστ το επόμενο διάστημα. Παρά το καλό ξεκίνημα της ομάδας, φαίνεται πως το γυαλί μεταξύ διοίκησης και Νούνο Εσπιρίτο Σάντο έχει ραγίσει. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έχει μείνει ευχαριστημένος από την στάση του Πορτογάλου τους τελευταίους μήνες, με αποκορύφωμα τις πρόσφατες δηλώσεις του τελευταίου στο Sky Sports, όταν και εκδήλωσε τις αντιρρήσεις του σχετικά με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, αφήνοντας μάλιστα και υπονοούμενα.

Το παραπάνω σκηνικό έρχεται να προστεθεί στην ήδη προβληματική σχέση του προπονητή με τον νέο αθλητικό διευθυντή της Φόρεστ, Έντου Γκασπάρ, με τις φήμες να αναφέρουν πως οι δυό τους έχουν ήδη τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες.

Το ρεπορτάζ από τα βρετανικά μέσα αναφέρει μάλιστα πως ο Μαρινάκης και η διοίκηση της Νότιγχαμ έχουν βγει ήδη στην αγορά για εύρεση αντικαταστάτη, με το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου να πέφτει στο τραπέζι. Θυμίζουμε πως ο Ελληνοαυστραλός κόουτς παραμένει ελεύθερος, μετά και την απομάκρυνση του από τον πάγκο της Τότεναμ, μετά τον νικηφόρο τελικό του Europa League και την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.