ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Αν έχεις «πολυβόλα» προχωράς. Την ώρα που όλοι οι «μεγάλοι» φωνάζουν για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής τους (ακόμη κι αν έχουν έρθει «δυνατά» ονόματα), ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια να έχει τρεις παίκτες (είναι και ο Γιάρεμτσουκ) που γνωρίζουν πολύ καλά το μεγάλο μυστικό: πώς να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. Ειδικά όταν η μπάλα «καίει», όταν μπαίνουν οι καθυστερήσεις και τα μαύρα σύννεφα αρχίζουν να πυκνώνουν πάνω από το Φάληρο.

Αρχικά, ο από μηχανής θεός Γιαζίτζι με άπιαστο σουτ την ώρα που όλοι θα περίμεναν σέντρα από τη θέση που ήταν. Δείγμα της αξίας και του απρόβλεπτου που έχει στις κινήσεις του, ακόμη κι αν παίζει δεξιός εξτρέμ. Η γκολάρα του, κάτι που του χρωστούσε η μοίρα. Κόντρα στον Αστέρα πέρυσι έπαθε ρήξη χιαστού, φέτος, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ήταν εκείνος που ξεκλείδωσε την αντίπαλη άμυνα. Και, φυσικά, υπάρχει και ο Ελ Κααμπί, ο ορισμός του killer. Κάνει το 2-0 με μια κλασική κίνηση και πλασέ του, ενώ θα είχε «καθαρίσει» και νωρίτερα, αν δεν ήταν οφσάιντ το... μισό παπούτσι του. Δύο φάσεις ο Μαροκινός βρέθηκε με καλές προϋποθέσεις στην εστία του Αστέρα, δύο φορές σημείωσε γκολ, άσχετα αν μία φορά μέτρησε. Τεράστια η συνεισφορά των Γιαζίτζι και Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα με νίκη για τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Μεντιλίμπαρ έβαλε ξανά το χεράκι του με τις αλλαγές.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Η Εθνική μας ομάδα ανέκαθεν έφτιαχνε την πορεία της πάνω σε στερεές βάσεις άμυνας. Από το Βελιγράδι του 2005 μέχρι την Σαϊτάμα του 2006, το «αμυντικό φίλτρο» υπήρξε ο κοινός παρονομαστής των μεγαλύτερων επιτυχιών. Όμως το μπάσκετ έχει αλλάξει. Οι κατοχές είναι περισσότερες, ο ρυθμός πιο γρήγορος και πλέον η επίθεση παίζει εξίσου καθοριστικό ρόλο. Στα φιλικά, η Εθνική έδειξε διάθεση να στηριχθεί ξανά στην άμυνα. Το παθητικό των 70.3 πόντων κατά μέσο όρο είναι νούμερο άκρως ενθαρρυντικό. Όμως η μεγάλη κουβέντα αφορά την επίθεση. Και εκεί ο ρόλος του Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός όπως φάνηκε στο τελευταίο φιλικό.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έχει το σουτ που ανοίγει το γήπεδο. Η παρουσία του στην περιφέρεια αναγκάζει τις άμυνες να μένουν «κολλημένες» πάνω του αφήνοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκει πιο άνετα τον δρόμο προς το καλάθι. Όταν ο Greek Freak τραβάει πάνω του δύο και τρεις αμυντικούς, η μπάλα θα βγει έξω.

Οι εποχές που η Εθνική κέρδιζε μόνο με το χαμηλό σκορ έχουν περάσει. Σήμερα χρειάζεται και σκορ από την περιφέρεια για να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Εκεί έρχεται ο Ντόρσεϊ, με το καθαρό σουτ και την αυτοπεποίθηση του εκτελεστή, να συμπληρώσει τον Αντετοκούνμπο. Ο ένας ανοίγει τον διάδρομο, ο άλλος τον διασχίζει με ορμή. Κι αν βρεθεί η χρυσή ισορροπία ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, τότε ίσως ξαναζήσουμε στιγμές που έχουν χαραχθεί βαθιά στη μνήμη κάθε Έλληνα φιλάθλου.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ

Ζούμε και αναπνέουμε για τη ρεβάνς της Πέμπτης. Η ΑΕΚ έχει τεράστια ανάγκη, συνολικά ως οργανισμός, αυτή την ευρωπαϊκή πρόκριση, περισσότερο από ποτέ, εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως σήμερα ξεκινά η προσπάθεια για τον πρώτο και μεγαλύτερο στόχο της σεζόν, από την ίδρυση της ομάδας. Κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Προφανώς και θα χρειαστεί διαχείριση ενόψει της πολύ μεγάλης μάχης της ερχόμενης Πέμπτης. Αλλά αυτό είναι δουλειά του κόουτς και των συνεργατών του. Κι ό,τι κι αν αποφασίσει αυτός, εμείς θα είμαστε μαζί του.

Αυτό που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ απόψε και μπορεί να το κάνει ακόμα κι αν δεν αγωνιστεί ούτε ένας βασικός, είναι να νικήσει τον Πανσερραϊκό. Επί τρία σερί χρόνια, η ΑΕΚ την έχει… πατήσει με το «καλημέρα» στο πρωτάθλημα μέσα στον Αύγουστο. Και τις τρεις φορές εντός έδρας. Με μια ήττα από τον Βόλο στη Ριζούπολη και με δύο ισοπαλίες στη Νέα Φιλαδέλφεια με Πανσερραϊκό και Λαμία. Αυτά τα ματς, η ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας πρέπει να τα «καθαρίζει». Δεν γίνεται διαφορετικά σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ούτε και γίνεται να λέμε -γιατί πολύ απλά δεν ισχύει- ότι το πρωτάθλημα κρίνεται στα πλέι οφ. Το πρωτάθλημα κρίνεται κάθε αγωνιστική.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Η πρεμιέρα έχει πάντα δυσκολίες, ειδικά για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό που δεν είχε δώσει επίσημο αγώνα, δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές και είχε σοβαρές απουσίες στην επίθεση. Φάνηκε απέναντι στον Αστέρα που ήταν γνωστό ποια τακτική θα ακολουθούσε και πόσο μαζικά θα αμυνόταν ότι ίσως θα έπρεπε να είχε γίνει και ένα φιλικό τέτοιου τύπου το τελευταίο διάστημα. Γιατί αυτά με Ίντερ και Νάπολι δεν ήταν… παρόμοια. Φάνηκε ότι έλειπε ο ρυθμός από τον Ολυμπιακό πέραν των όποιων άλλων κενών υπήρχαν. Δεν έχει βρει ακόμη η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον τρόπο να παίζει έτσι όπως ξέρει να παίζει, με συνέπεια η υπεροχή της να μη βγάζει φάσεις για μεγάλα διαστήματα. Φυσικά και οι Πειραιώτες μπορούσαν να είχαν κερδίσει το ματς αρκετά πριν από το φανταστικό γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος προφανώς με αυτό το γκολ διώχνει εντελώς τις όποιες σκέψεις περί παραχώρησης του. Εάν υπήρχαν τέτοιες.

Γενικά, όμως, ο Ολυμπιακός δεν είχε τις ιδέες που συνήθως διαθέτει για να φτάνει πιο εύκολα στις νίκες σε παιχνίδια σαν το χθεσινό και αυτό δεν έχει να κάνει με την ποιότητα όσων έπαιξαν, αλλά με το ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι και συντονισμένοι. Παρόλο που έξυπνα ο προπονητής επέλεξε ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα και όχι νεοαποκτηθέντες, τουλάχιστον για αρχικό σχήμα. Ήταν ένα πολύτιμο τρίποντο για τον Ολυμπιακό, διότι εύλογα όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται καλύτερος. Και πιο «καλοκουρδισμένος».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - REAL NEWS

Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη και στο χέρι τους είναι να προκριθούν στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ και του Κόνφερενς Λιγκ αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα, όμως στο τέλος πήρε αυτό που του άξιζε. Σαφώς είναι ανώτερη ομάδα από τη μετριότατη Σαμσουνσπόρ και θα μπορούσε να έχει σημειώσει τουλάχιστον ένα ακόμα τέρμα. Η ρεβάνς δεν θα είναι εύκολη, διότι οι Τούρκοι έχουν ήδη δημιουργήσει το ανάλογο κλίμα, όμως ο Παναθηναϊκός διαθέτει τον χαρακτήρα, την ποιότητα και τα απαραίτητα όπλα, ώστε να πάρει αυτό που θέλει.

Κατώτερος του αναμενομένου ήταν ο ΠΑΟΚ στην Κροατία. Θεωρητικά έχει πολλές ελπίδες μετά το 1-0, όμως με τέτοια εικόνα θα έχει πρόβλημα. Έχασε από μια Ριέκα που δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο και είχε χτυπητές αδυναμίες στην άμυνα. Και όμως ο ΠΑΟΚ δεν τις εκμεταλλεύτηκε, διότι συνεχίζει να παίζει πολύ αργά και είναι προβλέψιμος. Λες και βλέπεις ποδόσφαιρο σε slow motion. Λογκό είναι ο αντίπαλος να θωρακίζεται ανάλογα και η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να αδυνατεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για γκολ. Η ΑΕΚ είχε την πιο δύσκολη αποστολή και το 1-1 με την πολύπειρη Άντερλεχτ είναι ικανοποιητικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ρεβάνς δεν θέλει τεράστια προσοχή. Οι Βέλγοι είναι επικίνδυνοι και αν η Ένωση δεν βελτιωθεί αισθητά στην ανασταλτική λειτουργία της θα χρειαστεί ξανά τον Στρακόσα να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Ο Αλβανός ήταν όλα τα λεφτά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Η ΑΕΚ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο και για εμένα αυτό οφείλεται και στη λανθασμένη ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

