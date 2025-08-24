Οι αποκαλύψεις του αρχηγού της Σλάβια: «Ο Ζαφείρης ήθελε πολύ να πάει στον ΠΑΟΚ»

Ο αρχηγός της Σλάβια, Γιαν Μπόριλ, αποκάλυψε πως ο Ζαφείρης μίλησε με τους συμπαίκτες του για την πρόταση του ΠΑΟΚ.

Μετά τον προπονητή της Σλάβια και ο αρχηγός των πρωταθλητών Τσεχίας μίλησε για την επικείμενη μεταγραφή του Έλληνα μέσου στον Δικέφαλο.

Ο Γιαν Μπόριλ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής απέναντι στην Παρντούμπιτσε (3-1), τόνισε πως παρά την μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ, ο 22χρονος χαφ ήταν προσηλωμένος στα αποδυτήρια, έχοντας την στήριξη των συμπαικτών του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τη θέληση του Ζαφείρη να επιστρέψει στην... πατρίδα: «Είναι λογικό να σε ταράξει κάτι τέτοιο, ειδικά όταν πρόκειται για το σπίτι σου και την οικογένεια. Το συζήτησε πολύ μαζί τους και ήθελε να πάει. Ποιος δεν θα ήθελε; Στα αποδυτήρια όμως ήταν εντάξει, είχε τη στήριξή μας. Νομίζω ότι όλες οι πλευρές συμφώνησαν και είναι εντάξει».

Για τις «κινήσεις του Ζαφείρη μετά την πρόταση: «Ο Ζάφι συμπεριφερόταν φυσιολογικά, αλλά το σκεφτόταν πολύ. Ήθελε να μείνει εδώ και να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ, μετά εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ. Μας είπε κι ο ίδιος ότι είναι απίστευτο ποσό για τον ίδιο και την οικογένειά του και ότι θα ήθελε να παίξει στην πατρίδα. Το αποδεχτήκαμε».