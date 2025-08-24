Ο προπονητής της Σλάβια για Ζαφείρη: «Μεγάλο πλήγμα - Ήθελε να πάει... σπίτι»

Ο Γίντριχ Τριπσόφσκι τοποθετήθηκε για την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως είναι μεγάλο πλήγμα για την Σλάβια.

Ο Έλληνας μέσος πέρασε ως αλλαγή στο 70΄ στο παιχνίδι της Σλάβια Πράγας απέναντι στην Παρντούμπιτσε (3-1), με τον προπονητή των πρωταθλητών Τσεχίας να τοποθετείται στη συνέντευξη Τύπου για την επιστροφή του Χρήστου Ζαφείρη στο... σπίτι.

«Είναι ένα win-win για όλες τις πλευρές. Για τέσσερις μήνες έχουμε στη διάθεσή μας έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας και παράλληλα χρόνο για να αποφασίσουμε ποιο δρόμο θα πάρουμε σε περίπτωση αντικατάστασής του», δήλωσε και πρόσθεσε: «Πριν τη σεζόν ήθελε να μείνει εδώ, να παίξει Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ. Λογικό είναι να σε ταράξει αυτό, το συζήτησε πολύ με την οικογένεια. Ήθελε να πάει σπίτι, ποιος δεν θα ήθελε; Αλλά, όπως λέω, στα αποδυτήρια φερόταν καλά. Είχε τη στήριξή μας. Νομίζω συμφώνησαν όλες οι πλευρές και είναι εντάξει».

Για την αλλαγή ψυχολογίας και τη συμμετοχή στον αγώνα: «Από την Τετάρτη τον βλέπω αλλιώς, χαμογελά, έχει καλή διάθεση. Χάρηκα που μπόρεσα να τον βάλω στο ματς. Η κατάσταση σε σχέση με τη Γιάμπλονετς βελτιώθηκε. Στις προπονήσεις ήταν πολύ καλός, γι’ αυτό και τον χρησιμοποιήσαμε με την Πάρντουμπιτσε. Έφερε ποιότητα. Από τους τέσσερις χαφ είναι ο πιο δυνατός επιθετικά. Τον χρειαζόμαστε μέχρι τον χειμώνα».

Με μεγάλη... δόση χιούμορ ολοκλήρωσε: «Πάντα του έλεγα ότι δεν παίζει πολύ κάθετα και δεν βγάζει κάθετες πάσες. Και τώρα που το έμαθε, θέλει να φύγει! Αυτός ο τύπος παίκτη θα μας λείψει το φθινόπωρο. Είναι σημαντικός για εμάς, και αν αλλάζαμε τώρα, θα ήταν μεγάλο πλήγμα. Φυσικά θα ψάχναμε αντικαταστάτη, αλλά είναι δύσκολο να βρεις άμεσα λύση».