«Η Ρόμα ξεκίνησε επαφές για την απόκτηση του Τσιμίκα»

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ. Η Μαρσέιγ φερόταν να έχει σαφές προβάδισμα για να αποκτήσει τον Έλληνα αριστερό μπακ, αλλά ο Νικολό Σκίρα βάζει και τη Ρόμα στο… κόλπο.
Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει σε ανάρτησή του ότι η Ρόμα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αποκτήσει τον Τσιμίκα δανεικό από τη Λίβερπουλ, με οψιόν αγοράς.
#ASRoma have opened talks to try to sign Kostantinos #Tsimikas from #Liverpool on loan with the option to buy. #transfers #LFC https://t.co/257aZUkcjT— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2025