«Η Ρόμα ξεκίνησε επαφές για την απόκτηση του Τσιμίκα»

Εκτός από τη Μαρσέιγ, και η Ρόμα φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά στη διεκδίκηση του Κώστα Τσιμίκα, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ. Η Μαρσέιγ φερόταν να έχει σαφές προβάδισμα για να αποκτήσει τον Έλληνα αριστερό μπακ, αλλά ο Νικολό Σκίρα βάζει και τη Ρόμα στο… κόλπο.

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει σε ανάρτησή του ότι η Ρόμα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αποκτήσει τον Τσιμίκα δανεικό από τη Λίβερπουλ, με οψιόν αγοράς.