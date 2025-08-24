MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights της νίκης του Ατρόμητου στο Αγρίνιο (vid)

Ποδόσφαιρο
Γκολ και φάσεις από τη νικηφόρα πρεμιέρα του Ατρόμητου στη Σούπερ Λίγκα, με 2-0 στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.
