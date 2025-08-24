Καρπόφ: «Δεν έχει συμφωνήσει με τον Μπαρίνοφ η ΑΕΚ – Δίνει 2 εκατ. ευρώ στη Λοκομοτίβ»

Ο Ιβάν Καρπόφ δίνει τη δική του διάσταση στην υπόθεση μεταγραφής του Ντμίτρι Μπαρίνοφ στην ΑΕΚ.

Το δικό του ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ να αποκτήσει τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ από τη Λοκομοτίβ Μόσχας δίνει ο Ιβάν Καρπόφ. Ο γνωστός Ρώσος δημοσιογράφος φιλοξενεί στον λογαριασμό του στο telegram δηλώσεις του εκπροσώπου του παίκτη Πάβελ Μπανατίν, ο οποίος επιβεβαιώνει την κρούση της Ένωσης προς τη ρωσική ομάδα, αλλά όχι τη συμφωνία με τον παίκτη,

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται. Ωστόσο, ο Ντίμα δεν έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο και δεν έχει επικοινωνήσει με τους Έλληνες. Αν η ομάδα συμφωνήσει να αφήσει τον Μπαρίνοφ να φύγει, τότε θα αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τους προσωπικούς όρους», ανέφερε ο μάνατζερ.

Από εκεί και πέρα, ο Καρπόφ αναφέρει στο ρεπορτάζ του ότι η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να πληρώσει 2 εκατ. ευρώ για τον Μπαρίνοφ, καθώς αυτό είναι το ποσό με το οποίο θα αφήσει η Λοκομοτίβ τον παίκτη να φύγει στο εξωτερικό -για ομάδα στη Ρωσία ζητάει 3 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, ο Ρώσος δημοσιογράφος δεν θεωρεί πολύ πιθανό να γίνει η μεταγραφή. Παράλληλα, τονίζει ότι αν η Λοκομοτίβ δώσει το «πράσινο φως», δεν θα γίνει ως μεταγραφή, αλλά θα λύσει ο παίκτης το συμβόλαιό του. Η απευθείας μεταγραφή σε ελληνική ομάδα αυτή την περίοδο είναι μπερδεμένη λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

