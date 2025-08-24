Καρπόφ: «Δεν έχει συμφωνήσει με τον Μπαρίνοφ η ΑΕΚ – Δίνει 2 εκατ. ευρώ στη Λοκομοτίβ»

Το δικό του ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ να αποκτήσει τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ από τη Λοκομοτίβ Μόσχας δίνει ο Ιβάν Καρπόφ. Ο γνωστός Ρώσος δημοσιογράφος φιλοξενεί στον λογαριασμό του στο telegram δηλώσεις του εκπροσώπου του παίκτη Πάβελ Μπανατίν, ο οποίος επιβεβαιώνει την κρούση της Ένωσης προς τη ρωσική ομάδα, αλλά όχι τη συμφωνία με τον παίκτη,
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται. Ωστόσο, ο Ντίμα δεν έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο και δεν έχει επικοινωνήσει με τους Έλληνες. Αν η ομάδα συμφωνήσει να αφήσει τον Μπαρίνοφ να φύγει, τότε θα αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τους προσωπικούς όρους», ανέφερε ο μάνατζερ.
Από εκεί και πέρα, ο Καρπόφ αναφέρει στο ρεπορτάζ του ότι η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να πληρώσει 2 εκατ. ευρώ για τον Μπαρίνοφ, καθώς αυτό είναι το ποσό με το οποίο θα αφήσει η Λοκομοτίβ τον παίκτη να φύγει στο εξωτερικό -για ομάδα στη Ρωσία ζητάει 3 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, ο Ρώσος δημοσιογράφος δεν θεωρεί πολύ πιθανό να γίνει η μεταγραφή. Παράλληλα, τονίζει ότι αν η Λοκομοτίβ δώσει το «πράσινο φως», δεν θα γίνει ως μεταγραφή, αλλά θα λύσει ο παίκτης το συμβόλαιό του. Η απευθείας μεταγραφή σε ελληνική ομάδα αυτή την περίοδο είναι μπερδεμένη λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.
AEK are ready to pay up to €2m for Barinov— RPL Sky (@RPLNews_eng) August 23, 2025
His agent confirmed interest from AEK but noted that there is no agreement on a contract with AEK
If Loko should give the go-ahead (which is doubtful despite promise to Barinov), it would be a self-buyout to avoid sanctions
