Πανιώνιος: Νίκησε σε φιλικό στο Άργος

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε με 2-1 του Παναργειακού.

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο Άργος ο Πανιώνιος νίκησε τον Παναργειακό με 2-1, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με σουτ του Φαν Ντερ Βάτερ. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 16′ με τον Κονέ. Ο Πανιώνιος του Παύλου Δερμιτζάκη στο 29′ πήρε εκ νέου προβάδισμα στο σκορ, με τον Κολοβό να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Τσόγκας (46′ Σγουρής), Τσαντήλας, Ζούλιας, Μπούρης, Σαραμαντάς, Μπεχαράνο (57′ Ρούτσι), Στούπης, Κολοβός, Φαν Ντερ Βάτερ (57′ Μπαϊραμίδης), Γιάκοβλεφ, Φελίσιο.