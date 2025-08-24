Ρόμα: Ρώτησε για τον Τζορτζ της Τσέλσι

Ο νεαρός εξτρέμ είναι στο στόχαστρο της ιταλικής ομάδας και όχι μόνο.

Η Τσέλσι κάνει ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ της και ένας από τους ποδοσφαιριστές που είναι στην transfer list είναι ο Τιρίκ Τζορτζ.

Ο 19χρονος εξτρέμ δεν περνάει απαρατήρητος στην αγορά καθώς για την απόκτηση του φέρονται να ενδιαφέρονται η Ρόμα, η Λειψία και ομάδες από την Premier League. Σύμφωνα μάλιστα, με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο, ο ιταλικός σύλλογος έχει εκφράσει ήδη το ενδιαφέρον του.

«ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η Ρόμα ζητά τους όρους της συμφωνίας για τον Τιρίκ Τζορτζ μετά την αρχική επαφή που αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο. Είναι μία από τις επιλογές στη θέση του αριστερού εξτρέμ.

Ο νεαρός άσος της Τσέλσι βρίσκεται στη λίστα της Ρόμα, καθώς και ομάδες της Λειψίας και της PL εξακολουθούν να ενδιαφέρονται πολύ» αναφέρει το δημοσίευμα.