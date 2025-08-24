Φιλική νίκη για τον Αστέρα Aktor Β κόντρα στο Μαρκό

Η ομάδα της Αρκαδίας επικράτησε με 1-0 σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Κορωπί.

Με πρωταγωνιστή τον Σιμόνι που είχε δοκάρι στο 30’ και σκόραρε στο 41’ ο Αστέρας Aktor Β νίκησε το Μαρκό με 1-0, σε φιλικό που έγινε στο δημοτικό γήπεδο Κορωπίου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Στάμου (77’ Μιγιένγκα), Ριτσοτάκης (77’ Σεμπά), Λαζαρίδης (46’ Γκίνι), Φατιόν, Κυριακίδης (46’ Κιούσης), Ίννος (59’ Οικονομίδης), Μεντόσα (52’ Μιούλερ), Μπλανκ Καζάου (59’ Τσάκνης), Χαϊκάλης (59’ Λάζαρης).

ASTERAS B AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Γραμμένος, Γρομιτσάρης, Γκρόζντανιτς, Τερεζίου, Γκόμεζ, Κανελλόπουλος, Αλμύρας, Φρόκου, Μπουλούλης, Σιμόνι. Αγωνίστηκαν και οι: Αρχοντακάκης, Μποτόπουλος, Ρουμελιώτης, Ρέτσος, Τουρούκης, Κεδίκογλου, Γιακουμάκης, Λάσκαρης, Σαβούρδος, Βαντάκα, Τουρκοχωρίτης