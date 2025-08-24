Νέος... μνηστήρας από την Σαουδική Αραβία για τον Μπρούνο Φερνάντες!

Μεγάλη πέραση έχει στην Σαουδική Αραβία ο Μπρούνο Φερνάντες, αφού μετά τις Αλ Χιλάλ και Αλ Νασρ, προσπάθεια για την απόκτησή του κάνει και η Αλ Ιτιχάντ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sun» η ομάδα από την Σαουδική Αραβία, προσέγγισε τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό και του πρόσφερε ένα δελεαστικό συμβόλαιο, κάνοντας προσπάθεια να τον πείσει να μετακομίσει στην αραβική χώρα.

Μέσα στο καλοκαίρι, ο Μπρούνο Φερνάντες, δέχθηκε δελεαστικές προτάσεις και από τις Αλ Χιλάλ και Αλ Νασρ, απαντώντας αρνητικά στις δύο ομάδες, αφού θέλει να παραμείνει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Από την πλευρά της η αγγλική ομάδα δεν δείχνει επίσης καμία διάθεση να παραχωρήσει τον Μπρούνο Φερνάντες, αφού αποτελεί μια ηγετική φιγούρα για τα αποδυτήρια των «Κόκκινων Διάβολων».