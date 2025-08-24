H Ίντερ «έκοψε» τον Ταρέμι από την λίστα της Serie A

Ο Ιρανός επιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του Κρίστιαν Κίβου για τη νέα σεζόν και δεν δηλώθηκε στην λίστα των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών για την Serie A.

H διοίκηση της Ίντερ έχει ενημερώσει τον Μεχντί Ταρέμι να βρει ομάδα, με τον Ιρανό να έχει λίγες ημέρες μπροστά του για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Οι «νερατζούρι», μάλιστα έκοψαν από την λίστα της Serie A τον 32χρονο επιθετικό, έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις του ιταλικού πρωταθλήματος αν αποφασίσει να «καθίσει» στο συμβόλαιό του.

Ουσιαστικά αυτή είναι μια κίνηση πίεσης από την πλευρά της Ίντερ, προκειμένου ο Ιρανός επιθετικός να βρει νέα ομάδα και να αποχωρήσει από την Ίντερ, μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.