Μασάρα: «Δεν θα ασχοληθούμε άλλο με τον Σάντσο, δεν έχει κίνητρο να παίξει στη Ρόμα»

Ο τεχνικός διευθυντής της Ρόμα, Ρίκι Μασάρα ρωτήθηκε για την περίπτωση του Τζέιντον Σάντσο, αναφέροντας ότι η ομάδα του έχει αποσύρει το ενδιαφέρον της για τον Άγγλο εξτρέμ.

«Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία, ειδικά επειδή ο Σάντσο δεν έχει το κίνητρο να ενταχθεί στη Ρόμα», ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Ρωμαίων στην δήλωσή του.

Ο Μασάρα αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Λορέντζο Πελεγκρίνι, αναφέροντας ότι ο έμπειρος χαφ θα αποχωρήσει από το ρόστερ των Ρωμαίων, είτε τώρα, είτε τον Ιανουάριο.

«Ο Λορέντζο Πελεγκρίνι θα φύγει, τώρα ή σίγουρα τον Ιανουάριο. Δεν θα ανανεώσουμε το συμβόλαιό του και ψάχνουμε μια λύση για να μην τον χάσουμε ως ελεύθερο», ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής της Ρόμα.