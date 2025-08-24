Ανησυχία στην Άρσεναλ με Μπουκάγιο Σάκα

Ο Άγγλος εξτρέμ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση των «κανονιέρηδων» με την Λιντς.

Συναγερμός έχει σημάνει στο στρατόπεδο της Άρσεναλ με τον Μπουκάγιο Σάκα, αφού ο νεαρός μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε από την αναμέτρηση με την Λιντς, για την 2η αγωνιστική της Premier League.

Ο Μίκελ Αρτέτα μετά το τέλος του αγώνα, ανέφερε ότι δεν έχει κάποια ενημέρωση από το ιατρικό τιμ, εκφράζοντας ωστόσο την ανησυχία του για την κατάσταση του Σάκα.

«Πρέπει να περιμένουμε για να καταλάβουμε πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον γιατρό, αλλά το να αναρρώσει ο Μπουκάγιο είναι σημαντικό», ανέφερε ο προπονητής των «κανονιέρηδων».