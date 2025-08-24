Πλησιάζει σε Λάμενς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Βέλγου τερματοφύλακα της Αντβέρπ, μετά τη νέα πρόταση που κατέθεσαν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τις «γκάφες» από Ονάνα και Μπαγιντίρ ξεκίνησε την διαδικασία αναζήτησης τερματοφύλακα, βρίσκοντας τον «εκλεκτό» της στο πρόσωπο του 23χρονου πορτιέρε, Σένε Λάμενς.

Η αρχική πρόταση των «Κόκκινων Διάβολων» στην Αντβέρπ ήταν στα 20 εκατ. ευρώ, με την Βελγική ομάδα να ζητάει 25 εκατομμύρια, κάνοντας την διοίκηση της Γιουνάιτεντ να επανέλθει με νέα πρόταση.

Πλέον η αγγλική ομάδα καλύπτει τις απαιτήσεις των Βέλγων, προσφέροντας 20 εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμη πέντε σε μορφή μπόνους επίτευξης στόχων, περιμένοντας την θετική απάντηση της Αντβέρπ.

Όσον αφορά τον Λέμενς, ο 23χρονος τερματοφύλακας έχει ήδη συμφωνήσει με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και περιμένει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στην Αγγλία.