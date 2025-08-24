Ξετίναξε τις αράχνες: Απίθανη γκολάρα από συμπαίκτη του Μέσι (vid)

Ένα γκολ που θύμισε Μέσι, σημείωσε ο συμπαίκτης και συμπατριώτης του Αργεντινού σούπερ σταρ, Μπαλτάσαρ Ροντρίγκες στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την DC United.

Η Ίντερ Μαϊάμι χωρίς να έχει τον Λιονέλ Μέσι στην σύνθεσή της βρέθηκε πίσω στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο, αφού ο Χόπκινς στο 13ο λεπτό έβαλε σε θέση οδηγού την DC United.

Η απάντηση της Ίντερ Μαϊάμι, όμως ήρθε με εμφατικό τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο 64ο λεπτό, η μπάλα στρώθηκε στον Μπαλτάσαρ Ροντρίγκες έξω από την περιοχή με τον Αργεντινό να πιάνει ένα ξερό σουτ στην κίνηση στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι», για την ισοφάριση.