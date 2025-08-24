Ξετίναξε τις αράχνες: Απίθανη γκολάρα από συμπαίκτη του Μέσι (vid)

Η Ίντερ Μαϊάμι χωρίς να έχει τον Λιονέλ Μέσι στην σύνθεσή της βρέθηκε πίσω στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο, αφού ο Χόπκινς στο 13ο λεπτό έβαλε σε θέση οδηγού την DC United.
Η απάντηση της Ίντερ Μαϊάμι, όμως ήρθε με εμφατικό τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο 64ο λεπτό, η μπάλα στρώθηκε στον Μπαλτάσαρ Ροντρίγκες έξω από την περιοχή με τον Αργεντινό να πιάνει ένα ξερό σουτ στην κίνηση στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι», για την ισοφάριση.
65' | QUE GOLAZOOOO DE BALTASAR 💥 #DCvMIA [1-1] @MLS pic.twitter.com/WbjraXQP7G— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2025