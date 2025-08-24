Η κλήρωση του Μουντιάλ θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στην Ουάσινγκτον

Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 στη Βόρεια Αμερική θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 5 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για «πιθανώς το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ διευκρίνισε πως η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center, τον εμβληματικό συναυλιακό χώρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, τον οποίο ο ίδιος έχει αναλάβει πρόσφατα να διαχειριστεί.

Ο 79χρονος έκανε την ανακοίνωση από το Οβάλ Γραφείο, δίπλα στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει επισκεφθεί πολλές φορές τον Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δεν πήγε με… άδεια χέρια, καθώς έφερε μαζί του το θρυλικό τρόπαιο της διοργάνωσης, η οποία θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, με αγώνες και στον Καναδά και στο Μεξικό.