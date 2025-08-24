O Κουκουρέγια επιβεβαίωσε την ανανέωση του συμβολαίου του με την Τσέλσι

Ο Mαρκ Κουκουρέγια επιβεβαίωσε ότι το νέο του συμβόλαιο με την Τσέλσι είναι έτοιμο, μετά από φήμες για μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ισπανός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για ένα νέο συμβόλαιο με την Τσέλσι εδώ και εβδομάδες, ενώ παράλληλα συνδέεται με συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, μετά τη συντριπτική νίκη των “Μπλε” με 5-1 επί της Γουέστ Χαμ την Παρασκευή (22/8) το βράδυ, ο αριστερός μπακ επιβεβαίωσε ότι η επέκταση του συμβολαίου του έχει οριστικοποιηθεί.

Ο πρώην αμυντικός της Μπράιτον δήλωσε μέσω του BBC Sport: «Ναι, (η ανανέωση του συμβολαίου) έχει ολοκληρωθεί. Το έχουμε ήδη κάνει. Είμαι πολύ χαρούμενος, ο σύλλογος μου έδωσε την εμπιστοσύνη του και είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ. Ελπίζω να έχω μια υπέροχη χρονιά».