Κάργας: «Αν είχαμε λίγη τύχη…»

Ο Γιάννης Κάργας μετά την ήττα του Βόλου από τον Άρη, σημείωσε ότι αν η ομάδα του είχε λίγη τύχη θα έφευγε με αποτέλεσμα από την έδρα των «κίτρινων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

«Μου έλειψε πολύ η Super League, ήθελα να επιστρέψω. Πρώτη αγωνιστική σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο με καλή ατμόσφαιρα. Χάρηκα πολύ που έπαιξα και πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε, αλλά έχουμε πολύ δρόμο και συνεχίζουμε να δουλεύουμε.

Σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται και λίγο η τύχη. Δεχθήκαμε δύο γκολ από στατικές φάσεις, πρέπει να το δουλέψουμε. Στην προετοιμασία δεν υπάρχει η πίεση του αποτελέσματος, αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια θα έρθει και το αποτέλεσμα.

Ο Άρης είναι πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες. Ήταν ένα μπλακ άουτ δυόμισι λεπτών και οι παίκτες του Άρη στη συνέχεια είχαν φτερά στα πόδια τους, είχαν αυτοπεποίθηση. Αν είχαμε και λίγη τύχη, ίσως θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι.

Και θετικό να ήταν το αποτέλεσμα, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Κάποια πράγματα βγήκαν και αν εξαιρέσουμε τις δύο στατικές φάσεις, υπάρχει κάτι θετικό. Είμαστε καλά στα αποδυτήρια και εύχομαι όλα να πάνε καλά».