Ο Νάσος Νταμπίζας αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό: «Θα είναι πάντα το σπίτι μου» (pic)

Ο νεαρός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία, επιλέγοντας να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό με μήνυμά του στα social media.

Ο Νάσος Νταμπίζας αποφάσισε να μετακομίσει στην Ιταλία για να αγωνιστεί στην Serie C με την φανέλα της Τσερινιόλα, με τον 21χρονο επιθετικό να αποχαιρετάει τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι έζησε το όνειρό του να μεγαλώσει στις ακαδημίες του Τριφυλλιού.

Ο γιος του Νίκου Νταμπίζα, σημείωσε ότι είναι ευγνώμων σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα του, αναφέροντας ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πάντα το σπίτι του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Νάσου Νταμπίζα:

«Από το 2012 μέχρι το 2025 έζησα το όνειρο να μεγαλώνω μέσα στον Παναθηναϊκό. Από παιδί στις ακαδημίες έμαθα τι σημαίνει να ανήκεις σε κάτι μεγαλύτερο από εσένα. Νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη για όλους που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι. Ο Παναθηναϊκός θα είναι για πάντα σπίτι μου».