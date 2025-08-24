Ίδρωσε αλλά έφυγε αλώβητη από την έδρα της Λεβάντε η Μπαρτσελόνα

H Μπαρτσελόνα τα χρειάστηκε στην έδρα της Λεβάντε, όμως με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε στην ανατροπή και με γκολ στο 90+1' πήρε τη νίκη με 2-3.

Η βραδιά δεν ξεκίνησε ιδανικά για την Μπαρτσελόνα, η οποία είδε στο 15ο λεπτό τον Ρομερό να νικάει τον Γκαρθία για το 1-0 της Λεβάντε. Στην συνέχεια οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματα τους με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μοράλες στο 45+7′ το οποίο άφησε την ομάδα της Καταλονίας με δυο τέρματα πίσω στο σκορ.

Στο δεύτερο μέρος όλα άλλαξαν για το σύνολο του Χάνσι Φλικ, καθώς ο Πέδρι και ο Φεράν Τόρες στο 49′ και στο 52′ πρώτα μείωσαν και στην συνέχεια ισοφάρισαν για την Μπαρτσελόνα, η οποία μπήκε ξανά στην διεκδίκηση του ματς.

Η πίεση των φιλοξενούμενων ήταν ασφικτική, με αποτέλεσμα να υποπέσει σε αρκετά λάθη η ομάδα της Λεβάντε. Σε ένα από αυτά πιάστηκε απροετοίμαστη και στο 90+1′ ο Ελγκεθαμπάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το τελικό 3-2, το οποίο έδωσε μια τεράστια νίκη στην ομάδα της Μπαρτσελόνα.